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今日 10:41 中國財經

中信集團原董事長王軍逝世

《澎湃新聞》報道，中信集團原董事長王軍昨日逝世，享年78歲。

王軍是前國家副主席王震的兒子，是中信集團的創始成員，1995年至2006年任中信集團公司董事長。

王軍掌舵期間，率領中信公司拓展混業經營，渡過金融危機。2002年，中國國際信託投資公司進行體制改革，更名為中國中信集團公司，成為國家授權投資機構。

2011年中國中信集團公司整體改制為國有獨資公司，更名為中信集團，並發起設立中信股份。2014年8月，中信集團將中信股份全部股權注入香港上市公司中信泰富，實現境外整體上市。

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