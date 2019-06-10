國際財經 香港財經 中國財經

特朗普:美國需有公平手段應對人民幣貶值

美國總統特朗普稱，中國將人民幣貶值以紓緩貿易戰壓力，從而獲得巨大競爭優勢，這對美國不公，華府須尋求更公平的營商環境。他又表示，若習近平不參加6月28至29日大阪G20峰會，將立即對中國貨加徵關稅，又直言中國將會與美國達成協議，「因為他們需要這樣做。」

麥樸思:中美貿易談判前景難樂觀



「新興市場之父」麥樸思認為，中美貿易談判已演變為策略性重要課題，兩國談判前景沒有以往般樂觀，即使達成某程度的短期協議，有關緊張局面或持續。

英央行鷹派料需提前加息



英倫銀行政策委員桑德斯(Michael Saunders)稱，可能要較市場預期更早加息。他的言論與英倫銀行首席經濟師Andy Haldane上周六發表的言論類同，顯示局內「鷹」味增強。

高盛「潑冷水」 料聯儲局今年不減息



高盛首席經濟師Jan Hatzius「潑冷水」，預期美國聯儲局今年不減息，相信在沒有足夠數據支持下，局方或最終決定今年內不減息，只是不時強調有需要時減息的觀點。

美墨和解沖喜 道指高收78點



美國擱置向墨西哥徵收新關稅，加上投資者憧憬聯儲局快將減息，道指最多抽高226點，收市回順只漲78點或0.30%，仍守穩26000關，為連續第六個交易日造好；高盛抽高逾2%，美國運通和摩通都進賬超過1%。標指升0.47%；晶片股及汽車股分別升逾2%和1%。納指上揚1.05%；微軟、蘋果及亞馬遜升幅介乎0.91%至3.14%。

外圍焦點簡訊

￭ 10年期美債孳息由早前21個月低位2.053厘回升，彈上2.143厘。

￭ 美滙指數尾段升0.21%，報96.75；歐羅兌美元跌0.16%；避險資產日圓兌美元回落0.26%。

￭ 紐約8月期金跌1.3%，收市每盎斯報1329.3美元。

￭ 布蘭特期油收市跌1.6%，每桶報62.29美元，紐約期油下滑1.4%。

￭ 美司法部同意向國會提供通俄調查特別檢察官米勒所掌握、有關可能構成特朗普妨礙司法的證據。

￭ 因應華府將華為列入黑名單，英特爾、高通等知會僱員，不要再與華為討論5G技術。

￭ 泛歐STOXX 600指數收市升0.21%，英股揚0.59%，法股漲0.34%，德股假期休市。

￭ 歐央行副總裁金多斯：已準備好調整所有工具，以將通脹提高至目標水平。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27545點，較恒指收市低水34點。

￭ ADR港股比例指數報27519點，較港收市低59點。

￭ 小米(01810)周一在公開市場回購524.72萬股B類股份，涉資約4999.77萬元。

￭ 阿里巴巴據報目標是數周內提交香港上市申請，計劃以第二上市方式回歸香港。

￭ 中信(00267)分拆中信出版於A股及深圳創業板上市的申請獲中證監通過。

￭ 聯想控股(03396)擬分拆附屬在深交所上市獲受理。

￭ 信星(01170)料全年盈利按年大減，對上一年度盈利2.57億元。

￭ 華禧(01689)預期財政年度應佔溢利按年增逾60%。

￭ 博奇環保(02377)旗下全資附屬收購山西污水處理業務，現金代價3億元人民幣。