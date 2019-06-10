訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:02 中國財經

人幣跌穿6.93 收逾半年低

放大圖片

人民幣疲弱，在岸價(CNY)創逾半年的新低，收市跌穿6.93，最低見6.9383。

人民幣兌美元在岸價收報6.9332，較上日(6日)下午4時30分收報6.9161，大跌171點子或0.25%；較晚上11時30分最後成交價6.9118，走弱214點子。

離岸價(CNH)更失守6.95，低見6.9589，截至香港時間下午5時59分，離岸價報6.9542，在岸價報6.9255。

官方今日開出的中間價報6.8925，較上日中間價6.8945，上調20點子或0.03%。

交易員指出，人民銀行行長易綱最新表態稱不認為人民幣滙率的某個具體數字更重要，且美滙指數企穩反彈，均提振購滙意願，加上中美貿易戰仍無緩和跡象，人民幣短期或測試6.95元關口支撐。

另有交易員認為，易綱的表態很可能會增加人民幣短期貶值壓力，但機構也忌憚監管會出手，人民幣要出現持續快速貶值，可能性也不大。需要重點關注明日中間價，作為觀察監管層是否對近期維穩預期有所調整；而易綱表態後風險逆轉指標顯示離岸及在岸人民幣貶值預期略有上升，但波動率變化有限，也反應出市場對監管表態不感到意外。

易綱上周五談及貿易戰對人民幣的影響時表示，可能會給人民幣帶來暫時性的貶值壓力，但噪音過後，人民幣將回歸穩定。其並不認為人民幣滙率的某個具體數字更重要，關於人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定這一點，當局非常有信心。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。