中國財經

人民幣疲弱，在岸價(CNY)創逾半年的新低，收市跌穿6.93，最低見6.9383。

人民幣兌美元在岸價收報6.9332，較上日(6日)下午4時30分收報6.9161，大跌171點子或0.25%；較晚上11時30分最後成交價6.9118，走弱214點子。

離岸價(CNH)更失守6.95，低見6.9589，截至香港時間下午5時59分，離岸價報6.9542，在岸價報6.9255。

官方今日開出的中間價報6.8925，較上日中間價6.8945，上調20點子或0.03%。

交易員指出，人民銀行行長易綱最新表態稱不認為人民幣滙率的某個具體數字更重要，且美滙指數企穩反彈，均提振購滙意願，加上中美貿易戰仍無緩和跡象，人民幣短期或測試6.95元關口支撐。

另有交易員認為，易綱的表態很可能會增加人民幣短期貶值壓力，但機構也忌憚監管會出手，人民幣要出現持續快速貶值，可能性也不大。需要重點關注明日中間價，作為觀察監管層是否對近期維穩預期有所調整；而易綱表態後風險逆轉指標顯示離岸及在岸人民幣貶值預期略有上升，但波動率變化有限，也反應出市場對監管表態不感到意外。

易綱上周五談及貿易戰對人民幣的影響時表示，可能會給人民幣帶來暫時性的貶值壓力，但噪音過後，人民幣將回歸穩定。其並不認為人民幣滙率的某個具體數字更重要，關於人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定這一點，當局非常有信心。