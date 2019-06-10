中國財經

中國貨幣網公告顯示，錦州銀行(00416)明日擬發行20億元人民幣、6個月期同業存單(NCD)，由民企債券融資支持工具提供信用增進，為NCD首獲民企債券融資支持工具信用增進。

公告表示，中債信用增進投資公司為該工具的受託代理機構。若在本期存單到期兌付日，錦州銀行未足額兌付本期存單，中債公司將代理支持工具於兌付日的次一交易日，將應補足的兌付資金劃付至上海清算所。該期同業存單參考收益率為3.21%。

去年10月召開的國務院常務會議，決定設立民企債券融資支持工具，以市場化方式幫助緩解企業融資難。