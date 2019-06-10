中國財經

瑞銀發布對中國企業家的問卷調查結果，顯示受中美貿易戰負面影響和削減資本開支的企業增多，預計會有更多企業在今年5至6月提前出口；受此影響，出口的下行壓力在5至7月可能會有所緩解，但隨後可能加劇。

瑞銀旗下UBS Evidence Lab於今年3月底至4月初，進行第四輪中國企業家問卷調查。報告指出，鑑於美國上調對2000億美元中國出口加徵的關稅稅率，並準備對剩餘3000億美元中國出口加徵25%關稅，預計會有更多企業在今年5至6月份提前出口。

調查又稱，多數出口商通過降價應對關稅的上調。受加徵關稅影響的出口商中，未改變產品價格的企業佔比為18%，去年11月的調查中該比例為26%。漲價的其企業佔比10%，此前僅6%，同時有72%的企業表示，下調出口價格。降價幅度在10%或以內的企業佔比23%，降幅在11至20%的企業佔比為38%。

另外，削減資本開支為企業最普遍的對策，但未來可能會有更多裁員。在出口佔整體業務比重較大且受貿易戰負面影響的184名受訪者中，有38%表示已削減國內的資本開支，在這些受訪者中，已裁員的企業佔比僅10%，但有36%的企業表示計劃在未來6個月內裁員。

此外，過半數受訪的製造業出口商計劃在今年將部分出口生產移出中國。過去12個月已將部分生產移至海外的製造業出口商佔比10%，但有51%表示計劃今年將生產移出中國。