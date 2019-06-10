訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:32 中國財經

瑞銀料中國出口下行壓力7月後加劇

放大圖片

瑞銀發布對中國企業家的問卷調查結果，顯示受中美貿易戰負面影響和削減資本開支的企業增多，預計會有更多企業在今年5至6月提前出口；受此影響，出口的下行壓力在5至7月可能會有所緩解，但隨後可能加劇。

瑞銀旗下UBS Evidence Lab於今年3月底至4月初，進行第四輪中國企業家問卷調查。報告指出，鑑於美國上調對2000億美元中國出口加徵的關稅稅率，並準備對剩餘3000億美元中國出口加徵25%關稅，預計會有更多企業在今年5至6月份提前出口。

調查又稱，多數出口商通過降價應對關稅的上調。受加徵關稅影響的出口商中，未改變產品價格的企業佔比為18%，去年11月的調查中該比例為26%。漲價的其企業佔比10%，此前僅6%，同時有72%的企業表示，下調出口價格。降價幅度在10%或以內的企業佔比23%，降幅在11至20%的企業佔比為38%。

另外，削減資本開支為企業最普遍的對策，但未來可能會有更多裁員。在出口佔整體業務比重較大且受貿易戰負面影響的184名受訪者中，有38%表示已削減國內的資本開支，在這些受訪者中，已裁員的企業佔比僅10%，但有36%的企業表示計劃在未來6個月內裁員。

此外，過半數受訪的製造業出口商計劃在今年將部分出口生產移出中國。過去12個月已將部分生產移至海外的製造業出口商佔比10%，但有51%表示計劃今年將生產移出中國。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。