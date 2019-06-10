中國財經

中國財政部部長劉昆表示，中國政府將採取一系列重大改革開放舉措，促進更高水平對外開放，推動中國經濟高質量發展和全球經濟的繁榮發展。

劉昆指出，今年中國經濟總體保持平穩增長態勢；當前世界經濟不確定因素增多，保護主義仍是全球面臨的重要挑戰。各方應密切關注潛在下行風險，共同維護以規則為基礎的多邊體制，平等、理性處理貿易爭端。目前全球失衡主要集中在發達經濟體，這些國家應在失衡調整中發揮更大作用。在雙邊場合採取貿易保護措施，無助於改善多邊體系下的失衡，反而會損害世界經濟增長。