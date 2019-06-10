中國財經

A股在端午節長假期後復市高開，上證指數高開5點。

上證指數開市報2833點，升5點或0.18%；現報2834點，升6點或0.23%。

深成指開市報8621點，升36點或0.43%；現報8616點，升31點或0.36%。

滬深300指數開市報3578點，升13點或0.37%；創業板指數開市報1422點，升6點或0.44%。

各板塊普遍向好，半新股漲逾1%；石油、化工、水泥、房地產、金融、煤炭、有色金屬、電力、鋼鐵股靠穩；釀酒股則偏軟。