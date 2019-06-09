中國財經

中國銀保監新聞發言人稱，自5月24日包商銀行被接管以來，各類業務照常辦理，各項系統平穩運行，營業網點井然有序，銀行頭寸充足，流動性整體充裕。

發言人提到，按照新老劃斷原則，包商銀行新的資產負債保持平穩運行。近日，該行發行期限6個月的同業存單10億元(人民幣．下同)，發行期限3個月的同業存單2億元，發行利率分別為3.25%和3.15%，同業業務已恢復正常。目前，大額債權收購和轉讓協議簽署工作已經順利完成。

針對市場上關於部分中小銀行風險的傳言，發言人指出，當前中小銀行運行平穩，流動性較為充足，總體風險完全可控。

對於少數中小銀行未按時披露年報，銀保監指屬特殊情況，相關銀行部分正處於股權重組或籌備上市的階段，故未能按時完成審計工作。這些情況已按規定向監管部門進行了報告，監管部門將督促相關機構加快推進審計工作，盡快披露年報。

另外，發言人提到，為深化保險資金運用市場化改革，進一步優化保險資產配置結構，銀保監會正在積極研究提高保險公司權益類資產的監管比例事宜。

總體方向是在審慎監管的原則下，賦予保險公司更多投資自主權，更好地發揮保險資金長期投資、價值投資優勢，提高證券投資比重，促進資本市場長期穩定健康發展。