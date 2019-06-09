訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:43 中國財經 國際財經

紐時:中方警告外資科企勿配合美禁令

放大圖片

《紐約時報》引述消息人士報道，北京政府上周召集多間外國科技企業高層，包括美國的微軟和戴爾，還有南韓三星等，警告若配合美國總統特朗普的禁售命令，或有嚴重後果。

報道指出，中方官員指美國試圖阻隔中國企業接觸美國關鍵技術，打亂全球供應鏈，認為相關企業應游說華府，抗議制裁措施。

中方官員強調，若企業以安全為理由把生產線撤離中國，可能會受懲罰。

對於美國以外廠商，中方官員表示，只要維持現有關係，持續向內地企業正常供貨，就會不受影響。

微軟拒絕評論相關報道，三星則未有回應。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。