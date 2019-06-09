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《紐約時報》引述消息人士報道，北京政府上周召集多間外國科技企業高層，包括美國的微軟和戴爾，還有南韓三星等，警告若配合美國總統特朗普的禁售命令，或有嚴重後果。

報道指出，中方官員指美國試圖阻隔中國企業接觸美國關鍵技術，打亂全球供應鏈，認為相關企業應游說華府，抗議制裁措施。

中方官員強調，若企業以安全為理由把生產線撤離中國，可能會受懲罰。

對於美國以外廠商，中方官員表示，只要維持現有關係，持續向內地企業正常供貨，就會不受影響。

微軟拒絕評論相關報道，三星則未有回應。