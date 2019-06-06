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今日 18:01 港股直擊 中國財經

【北水手影】淨走3371萬 吸工行信義光能 沽中行鐵塔

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港股今日窄幅爭持，恒指高開40點，開市後一度轉跌57點，低見26837點，但低位又有支持，最多轉升88點，高見26984，午後曾再回落，尾市站穩，最終恒指收報26965點，升69點或0.3%。

北水流出3371萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續流入重磅內銀股，工行(01398)有3.97億元淨入；農行(01288)有3478萬元淨買。不過，中行(03988)續有3.45億元淨走。內險方面，太平(00966)有1956萬元淨買。相反，平保(02318)有5438萬元淨走；新華保險(01336)有2005萬元淨走。

5G商用牌照今日發放，多隻概念股高開低走，鐵塔(00788)有1.37億元淨走；中興(00763)有3679萬元淨沽。

科技股方面，騰訊(00700)有505萬元北水淨入。不過，金山軟件(03888)有2391萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：融創(01918)全日有2315萬元淨入。信義光能(00968)連續3日遭主席減持，股價急挫，但有9336萬元淨流入。

其他淨流出較高股份有：早前獲招商局提出全購H股要約的大連港(02880)有1.42億元淨走；比亞迪(01211)有9570萬元淨走；青島啤(00168)有7504萬元淨走；東陽光藥(01558)有2527萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 工行、中行、信義光能、大連港、騰訊、太平、平保、青島啤、新華保險及融創。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、鐵塔、比亞迪、騰訊、融創、信義光能、農行、金山軟件、平保及東陽光藥。

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