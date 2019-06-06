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工信部今日向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。

工信部部長苗圩出席頒證會並頒發許可證，中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電、中國鐵塔主要負責人出席會議。

苗圩強調，基礎電訊企業要加快5G商用步伐，推進5G網絡共建共享，推動中國5G高質量發展，更好支撐服務數字中國建設，促進社會經濟發展。

他表示，各企業要以市場和業務為導向，積極推進5G融合應用和創新發展，聚焦工業互聯網、物聯網、車聯網等領域，為更多的垂直行業賦能賦智，促進各行各業數字化、網絡化、智能化發展。

苗圩強調，5G牌照發放後，一如既往地歡迎外資企業積極參與中國5G市場，共謀中國5G發展，分享中國5G發展成果。

參會企業均表示，將嚴格遵守相關法律法規和承諾，切實履行企業社會責任和義務，依法合規經營，創新轉型發展，加快中國5G產業發展。

中國電訊設備商華為表示，全力支持中國運營商建好中國5G，相信不久的將來，中國5G將引領全球。為迎接中國5G商用，華為已做好充分準備，從去年4月份開始，已經在中國40多個城市與中國三大運營商開展5G規模商用試驗，包括城區、室內、高速公路、地鐵等多場景實測，均已達到商用標準。

中興通訊(00763)稱，中興將5G作為公司發展核心戰略，5G牌照的發放，將給公司帶來更大的發展機遇，引領走向一個新發展階段。中興積極參與中國5G網絡的商用部署和建設，與行業合作夥伴緊密合作，積極推動5G業務應用和實踐。