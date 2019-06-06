今日 09:46
中國財經
人民銀行公開市場今日將進行100億元(人民幣．下同)的7天期逆回購操作。
本周公開市場逆回購到期規模為5300億元。今日到期資金包括300億元逆回購和4630億元中期借貸便利(MLF)。
明日為端午節假期，金融市場休市。
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