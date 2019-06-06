中國財經

上證指數高開不足1點後偏軟。

上證指數開市報2862點，升不足1點或0.03%；現報2851點，跌9點或0.35%。

深成指開市報8741點，跌4點或0.05%；現報8695點，跌50點或0.58%。

滬深300指數開市報3601點，升3點或0.11%；現報3587點，跌9點或0.26%。

創業板指數開市報1450點，跌1點或0.07%；現報1442點，跌9點或0.63%。

各板塊普遍走低，半新股挫逾1%；石油、有色金屬、化工、房地產、鋼鐵、煤炭、電力股偏軟；水泥、金融股則靠穩。