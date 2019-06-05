中國財經

中國發改委相關司局今日召開稀土行業企業座談會，與會企業建議強化稀土產品出口管控，並加強知識產權保護，嚴禁優勢核心技術外流。

與會企業建議，要加強政、產、學、研、用相結合，支持稀土綠色開採冶煉新技術開發與應用，整合中高端應用產業鏈，加快稀土新材料及高端應用產業發展。

企業表示，要堅決嚴厲打擊非法開採，強化稀土產品出口管控，加大行業經營秩序整頓力度，保護珍貴資源。

他們又指出，中國稀土企業集團組建工作已取得重大進展，大企業集團主導的產業格局初步形成，應用產業規模不斷擴大，產品性能大幅提升，超高純稀土金屬和化合物、高性能稀土合金等關鍵制備技術取得突破，稀土行業初級產品為主、深加工落後的局面逐步改變。

不過，行業生產經營秩序還存在問題，例如超計劃生產、非法回收等黑色產業屢禁不絕，開採和冶煉分離優勢技術擴散風險加大，高端應用領域的原始創新仍然較弱。

發改委相關司局負責人則表示，將認真研究吸收與會企業提出的意見建議，會與有關部門抓緊研究制定出台相關政策措施，完善監管機制，規範行業發展秩序，加強知識產權保護，支持新技術研發推廣，鼓勵上下游產業協同，促進稀土高端應用產業發展，真正用好稀土戰略資源。

同時，要求相關稀土企業切實推進實質性整合與產業優化，加強企業內部管控，充分發揮規模效應；深化行業自律，嚴格落實總量控制計劃，嚴控新增冶煉分離產能，壓減低端無效產能，並提升全產業鏈競爭能力。