中國財經

新華社針對美國貿易代表辦公室和財政部就白皮書的聲明發表評論，稱美方又在重演「潑髒水」、倒打一耙的伎倆，希望美國不要再玩「指責遊戲」。

新華社發布的時評稱，合作是中美兩國唯一正確選擇。關稅不是解決問題的辦法，但合作有原則，磋商有底線。

評論稱，美方應本着平等、互利、誠信的精神，與中方相向而行，拋棄偏見，不要再玩「指責遊戲」，這才是對兩國及全球人民福祉負責任的應有態度。

新華社指出，美方在聲明中再次指責中方在磋商的關鍵時刻「立場倒退」。但事實是美方三番五次的出爾反爾、失信狡謀，幾乎關上了磋商的大門。「倒退」二字用在美方身上恰如其分。

美方聲明指責是中方對美的不公平貿易實踐造成大量貿易逆差，讓美國人民承受損失。美國一些政客近期也將自己國家描繪成「被搶劫的儲蓄罐」，且認為關稅很美妙。但是，傷了美國人民的到底是貿易逆差？還是關稅大棒？孰因，孰果？

評論稱，關稅戰損人不利己的事實，並未讓美方清醒。在對華升級關稅的同時，美方甚至將制裁之手伸向科技、教育、人文交流等更多領域。這樣的行徑令人寒心，也定會傷及自身。

無論是對磋商本身，還是對磋商事實的態度，中方從未推卸責任。談也好，打也好，中方都是以兩國人民和全球人民福祉為出發點。中方近期打出的反制「組合拳」，並非中方報復的工具，而是面對美方踐踏磋商紅線和底線行為，中方堅決捍衞國家和人民利益的自衞反擊。