中國財經

內地官方媒體《人民日報》發表評論文章，批評美國為保持世界領先地位、保證一家獨大，甚至不惜動用國家行政力量，以各種「莫須有」的罪名，打壓別國科技企業，為美國企業在全球搶奪高科技領域市場、維持在國際產業分工中的壟斷地位贏得空間和時間。

文章舉例指出，美國看到華為在5G電訊設備等技術領域領先，就將華為及其附屬列入出口管制「實體名單」，美國國務卿蓬佩奧還以「危害國家安全」為由四處遊說，威逼利誘各國政府拒絕與華為合作；看到海康威視在全球安防行業屬於龍頭，美國眾議院便通過增補提案，以國家安全為由禁止美國聯邦政府採購某些中國製造商供應的視頻監控設備；看到中國無人機行業發展勢頭強勁，美國國土安全部就無端公開指摘中國產無人機在竊取數據。

人為干預市場的正常交易，濫用「國家安全標準」，把有關問題政治化，無非是想在市場上分到更大的蛋糕，無非是想贏取更多的利潤，斥美國蠻橫無理，談何「互惠互利」。美國一些政客至今還渴望永遠保持一種「美式坐享其成」，即發展中國家向美國出口低附加值的資源、貨物和服務，而美國則向世界各國出口美元、金融產品和無關美國核心競爭力的低端技術。說到底，在美國一些政客的頭腦中，互惠互利不過是假借的旗號，貪婪自私才是其價值的內核。

文章指出，各國同處地球村，相互依存是客觀現實，相互合作是共同需要，攜手發展是大勢所趨。「留下玫瑰，授人荊棘」的行為是地球村的公害，注定要遭到更多的抵制和唾棄，注定必將失敗。