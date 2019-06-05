中國財經

財新中國5月服務業PMI降至三個月低位，但仍保持在擴張區間；綜合PMI指數亦降至三個月最低，顯示國內需求疲弱，經濟增長出現放緩跡象。

財新/Markit聯合公布，中國5月服務業採購經理指數(PMI)按月下跌1.8個百分點至52.7；5月中國綜合PMI下降1.2個百分點至51.5，均為今年2月以來的最低。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，總體而言，中國經濟增長在5月份出現一些放緩的跡象，其中就業和市場信心非常值得監管層關注，企業信心迫切需要提振。

他指出，綜合PMI的指數的下降主要原因是服務業增長放緩。數據反映出服務業需求和就業增長正在放緩，投入成本增速超過收費增速令服務企業仍面臨巨大壓力。

5月服務業經營活動指數雖然回落，但整體仍屬強勁，並且擴張期延續至58個月。新業務指數雖繼續高於臨界值但增速放緩，銷售的增長則主要與金融與汽車類別為主的新產品問世有關，此外也是因為推出了促銷活動。

雖然業界對未來一年前景的信心度雖然整體仍保持強勁，但5月的經營預期指數已下滑至2018年7月以來最低。業務目標提升、新產品問世、促銷活動等都是業界對增長前景的信心來源，不過，部分企業對經濟環境整體相對低迷感到憂慮。