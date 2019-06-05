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世界銀行公布半年一度的《全球經濟展望報告》，再次下調今明兩年全球經濟增長預測，今年預測降至2.6%，是三年最慢；明年預測增長2.7%。

世銀在報告中稱，因應貿易衝突、金融環境收緊，以及較富裕國家經濟增長出乎預期地大幅放緩，加上近半年來的經濟數據表現普遍未符合預期，因此下調今年全球經濟增長預測至2.6%，較1月時的預測低0.3個百分點；明年增長稍為加快至2.7%，但仍較1月時預測為低。

世銀維持中國和美國今年經濟增長預測，中國今年經濟增長6.2%，較去年放緩0.4個百分點，但仍在政府經濟增長目標區間之內，明年增長預測調低0.1個百分點，至6.1%。世銀認為內地財政和貨幣政策轉向寬鬆，有助抵消國內外逆風的影響。

因應中美貿易戰持續，世銀大幅調低今年貿易增速預測1個百分點至2.6%，是十年來最低，翌年稍為加快至3.1%，但仍低於今年1月時的預測。

報告認為，全球經濟增長仍然面臨重大下行風險，包括貿易緊張局勢可能進一步升級、金融壓力重現、以及一些主要經濟體經濟增速降幅超出預期等。

世銀行長馬爾帕斯表示，企業信心下降、全球貿易增長放緩得更快，新興市場及發展中經濟體投資增長呆滯，削弱了經濟持續增長的基礎，形容現時的情況令人憂慮。