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加拿大當局將周四(6日)定為法庭日期，討論引渡華為副董事長孟晚舟的技術問題。

不過，加拿大司法部表示，孟晚舟將不會出庭。

司法部發出的聲明中指，6月6日的聽證會將把法庭的開庭日期定在已經商定的9月和10月日期之後，並補充，還將討論引渡案件的內容。聲明又指，這些法庭日期不是引渡聽證會的開始，引渡聽證會還沒有安排。

孟晚舟去年12月在美國的逮捕令下被溫哥華警方拘留，目前仍在等待引渡程序何時正式啟動。她原定於9月23日重返法庭。孟晚舟的律師上月表示，他們將尋求中止引渡程序。