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克魯明:特朗普關稅戰將美國推向更壞大蕭條

諾貝爾經濟學獎得主克魯明(Paul Krugman)撰文，批評美國總統特朗普揮舞關稅大棒是「不負責任」行為，或為第二次經濟大蕭條舖路，衰敗程度料更甚。

特朗普:下周或落實向墨西哥商品加徵關稅



特朗普表示，墨西哥移民大量湧入美國的問題仍未解決，他下周或下令向所有墨國商品加徵關稅。不過，國會參議院多數黨領袖麥康奈爾和共和黨參議員羅姆尼反對特朗普的墨國關稅政策。

特朗普:脫歐後美英將達重大貿易協議



訪問英國的特朗普據報向首相文翠珊稱，英國脫歐後，美國將跟英國達成非常重大且公平的貿易協議；又稱可解決有關華為的任何分歧，兩國共享情報不受影響。

鮑威爾:將採合適措施維持經濟擴張



美國聯儲局主席鮑威爾演講時稱，局方將採取合適措施以維持經濟擴張，將密切監控貿易動向的影響。聯儲局副主席克拉里達表示，若經濟或通脹低於預期，將採取適當行動。不過，芝加哥聯儲總裁埃文斯稱，美國經濟穩健，利率處於合適位置。

鮑威爾暗撐減息 道指收市飆512點



鮑威爾發表鴿派言論，被市場解讀為「在必要時對減息持開放態度」，美股應聲狂飆，三大指數都抽高超過2%，道指以近全日高位收市漲512點或2.06%；納指勁彈2.65%；標指漲2.14%，金融股板塊攀升2.71%。蘋果飆3.66%，亞馬遜和Google母公司Alphabet分別高收2.18%和1.52%；費城半導體指數升4.21%，英特爾抽高超過3%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部：4月工廠訂單跌0.8%，跌幅小於預期0.9%。

￭ 紐約8月期金收市升80美仙或近0.1%，每盎斯報1328.7美元，是三個月最高收市水平。

￭ 紐約期油反彈0.4%，每桶收報53.48美元；布蘭特期油升1.1%。

￭ 美銀美林：中美兩國央行未來數月料各減息三次，以刺激經濟。

￭ 歐洲股市收市造好，以汽車業為主的德國強勢漲1.51%，法、英股分別漲0.51%和0.41%。

￭ 習近平出訪俄羅斯前夕向當地傳媒稱，面對國際大環境放緩，中國完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9244元，較周一紐約尾盤跌25點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26842點，較昨日恒指收市高水80點。

￭ 小米(01810)連續兩日回購，周二回購1110萬股B類股，涉資約9999.76萬元。

￭ 雅居樂(03383)以總代價約13.1億元人民幣取得重慶市一幅住宅地塊。

￭ 慕詩(00130)預期全年錄虧損。

￭ 經營日式放題料理的大喜屋向聯交所提交上市申請。