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美國政府計劃向科技巨無霸展開反壟斷調查，Facebook、Google母企Alphabet、Amazon周一(6月3日)股價分別瀉7.5%、6.1%、4.6%，連累納指下挫1.6%。從美股本輪最長牛市軌跡看，標普500指數很大機會步納指後塵進入調整區(由高峰下滑10%)。

美股「老牛」一直依靠兩大催化劑：一是科技企業高速增長，另一是「回購魔法」，2018年美國上市企業動用逾萬億美元回購股份，但效力已大不如前，換句話說，科企受壓兼魔法失靈，將變成制約美股的兩項不利因素。投資者似乎只能寄望美國聯儲局盡快「放水」救市。

同屬回購，對港股向來沒多少法力，以早前滙豐控股(00005)為例，大規模回購刺激股價的威力逐步遞減(詳見5月3日本欄)；對領展(00823)及小米(01810)來說，回購效果更有顯著差別。

領展周一放榜，業績相當悅目，其中一個亮點是上年度準備留作回購的資金尚未用盡，遂決定撥出5300萬元派發予「股東」(基金單位持有人)，後者既受惠股價勁升賬面賺厚利，又獲得額外分派，名副其實「財息兼收」，證明領展今年以來迭創新高是投資者「慧眼識股」，不少券商投行已預期領展股價有望突破100元大關。

除了基本因素支持，附【圖】所見，領展近年回購股份導致發行基金單位減少，亦是股價一直上揚的助力。然而，領展2019年升勢凌厲，在回購方面則比較忍手，反映公司認為，與其高價(特別是超出每股資產淨值)回購，不如直接回饋「股東」。由此推斷，若管理層取態不變，而領展股價持續造好，本年度回購6000萬基金單位的計劃便未必能夠達標。

小米回購則屬急於托價之舉。小米本周啟動第二輪回購行動，周一斥約一億元買入1103萬股，每股平均價9.0492元，昨天再回購1110萬股，惟股價卻挫至掛牌後新低的8.91元，顯示公告中董事會稱「對自身業務展望及前景充滿信心」未得到投資者認同。

值得留意的是，小米雖回購股份，但發行股數沒有減少，反而明顯增加(主要是發行獎勵股份和IPO前批出的換股權陸續行使所致)，這固然影響回購刺激股價的效果，加上基本因素被看淡，最終令小米至今未能擺脫尋底格局。何況，中資企業隨時捲進「科技戰」漩渦，小米目前或具反彈潛力，長線卻難以樂觀。

至於邁向「紅底股」的領展，中美貿易戰將拖累環球經濟增長放緩似無疑問，甚至陷入衰退的可能性亦不容抹殺，資金避險勢轉投防守性高的資產。領展股息回報不俗，受外圍環境衝擊較細，且內地發展有憧憬，具條件推升股價，這顯然也會使公司回購誘因降低。事實上，EJFQ.com FA+資料顯示，領展現價市盈率、市賬率及股息率皆已高出中位數兩個標準差，意味估值昂貴，現非理想吸納時機。

信報投資研究部

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