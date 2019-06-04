港股直擊 中國財經

港股高開低收，錄5連跌。恒指高開100點，報26994屬全日高，開市後倒跌，午後曾挫221點，低見26671，再創逾四個半月低位，尾市跌幅收窄，恒指收報26761，跌132點或0.5%。

北水淨流入5.28億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續流入重磅內銀股，工行(01398)有3.35億元淨入；建行(00939)有1.5億元淨買；農行(01288)有3211萬元淨入。不過，中行(03988)有2.12億元淨走。內險方面，太保(02601)有5890萬元淨買；太平(00966)有9620萬元淨買。相反，新華保險(01336)有1.18億元淨走。

市場續憧憬5G商用牌照短期內發放，鐵塔(00788)有1.57億元淨買；中興(00763)有1033萬元淨買。

其他藍籌股方面，騰訊(00700)有612萬元北水淨走；吉利(00175)有1846萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：招金(01818)有3496萬元淨流入；中芯(00981)有460萬元淨入。

另外，融創(01918)全日有553萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 中行、工行、騰訊、新華保險、融創、太平、建行、太保、農行及吉利。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 鐵塔、中興、騰訊、新華保險、太平、中芯、融創、工行、建行及招金。