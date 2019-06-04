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今日 15:24 中國財經

內地保險中介牌照審批傳重啟

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據內地網上媒體界面新聞報道，內地《保險中介行政許可及備案實施辦法》正在業內徵求意見，很快或將落地，保險中介牌照批復料將重啟。

《辦法》明確了保險中介相關市場準入行政行為、行政許可和備案事項的條件、程序、期限和申請材料。其中，申請人擬申請經營保險代理業務的，註冊資本為實繳貨幣資本、並按中國銀保監會有關規定實施託管，全國性保險專業代理機構的註冊資本最低限額為5000萬元(人民幣．下同)，區域性保險專業代理機構的註冊資本最低限額為1000萬元。

申請經紀業務的，註冊資本為實繳貨幣資本並按中國銀保監會有關規定實施託管，全國性保險經紀機構的註冊資本最低限額為5000萬元，區域性保險經紀機構的註冊資本最低限額為1000萬元。

保險公估業務方面，根據業務發展規劃，具備日常經營和風險承擔所必需的營運資金，全國性機構營運資金為200萬元以上，區域性機構營運資金為100萬元以上。

此外，《辦法》還對保險代理集團(控股)公司的相關條件進行了明確。

2015年11月，原保監會重啟保險中介牌照審批工作。有統計顯示，2016年下發69張中介牌照，2017年下發35家。此外，2018年上半年共有16家保險中介機構獲批。近兩年，保險中介機構牌照的價格水漲船高。此次《辦法》如落地，保險中介牌照批復也將重啟。

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