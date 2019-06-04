中國財經

A股午後下跌，深成指續挫逾1%。

上證指數現報2865點，跌24點或0.85%，最低見2856點，挫33點或1.17%，成交1347.17億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8763點，挫93點或1.05%，低見8736點，挫120點或1.36%，成交1830.48億元。

滬深300指數報3601點，跌30點或0.84%；創業板指數報1459點，跌9點或0.67%。

各板塊全線走弱，水泥股挫2%；鋼鐵、有色金屬、石油、化工股挫逾1%；房地產、金融、電力、煤炭股偏軟。