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今日 12:42 中國財經

商務部:中方擬在非洲建新經貿合作區

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商務部副部長錢克明表示，中方已經在非洲建約25個經貿合作區，為非洲工業化、創造就業、增加出口，作出積極貢獻。

他稱，下一步，將對現有的25個合作區進行升級改造，包括基礎設施建設、投資環境、污水處理、職業培訓、環境保護等方面，推動他們發揮更大的作用。同時，將根據非洲國家發展的意願新建設一批經貿合作區，並研究從政策上怎麼更好地支持境外經貿合作區發展。

錢克明指出，在首屆中國—非洲經貿博覽會期間，除了展覽展示以外，安排很多簽約活動，主要集中在農業、貿易、投資等領域。

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