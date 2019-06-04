中國財經

上證指數低開2點後偏軟。

上證指數開市報2887點，跌2點或0.08%；現報2881點，跌8點或0.3%。

深成指開市報8854點，跌2點或0.03%；現報8828點，跌28點或0.32%。

滬深300指數開市報3632點，升不足1點或0.02%；現報3626點，跌5點或0.14%。

創業板指數開市報1467點，跌1點或0.09%；現報1465點，跌3點或0.26%。

各板塊普遍走軟，石油、水泥、鋼鐵、電力、金融、房地產股偏軟；有色金屬、煤炭、化工股則靠穩。