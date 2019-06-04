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經濟憂慮升溫 紐約期金升逾16美元

國際貿易爭拗持續，投資者轉為吸納避險產品，紐約8月期金收市升16.8美元或1.3%，為連續第四天攀升，並創下逾三月新高，每盎斯報1327.9美元。

美債息創21個月低 儲局減息機會增



市場對美國經濟陷入衰退的憂慮持續升溫，資金湧入避險資產，美債10年期孳息跌穿2.1厘，見21個月低位。市場預料，聯儲局今年12月累積減息0.5厘或以上的機會率達76%。

布拉德:聯儲局或很快有足夠理由減息



今年在美國聯儲局FOMC擁有投票權、被外界視為「大鴿」的聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，局方可能很快就有足夠理由減息，以刺激通脹。

蘋果據報遭反壟斷調查 股價低收1%



美國司法部據報已獲得司法權調查蘋果是否違反反壟斷法，FANG其餘三間公司谷歌、Facebook和亞馬遜據報也遭同類調查。蘋果收市下滑1.01%，盤中曾挫2.74%。亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和Facebook跌逾4.6%至7.5%。

反壟斷風暴重挫FANG 納指收市挫1.61%



美國監管機構重拳治理市場壟斷，科技股FANG大跌，納指受累曾挫2.15%，收市仍跌1.61%。此外，貿戰陰霾正拖累美國以至全球經濟，10年期美債孳息跌穿2.1厘，為21個月新低。道指曾挫134點，但也一度倒升120點，收市微漲4點，電訊股Verizon彈升3.74%。標指則回落0.28%，原材料股和能源股造好，令標指跌幅受局限。

外圍焦點簡訊

￭ 美國ISM製造業指數從4月的52.8跌至5月的52.1，是2016年10月以來最低水平，遜於預期53；4月建築開支數字持平，市場預期升0.4%。

￭ 美滙指數尾段跌0.52%，報97.24。歐羅兌美元升0.68%，日圓兌美元曾闖近半年高，最強見107.89日圓。

￭ 紐約期油收市回落0.5%，每桶報53.25美元；布蘭特期油跌1.2%。

￭ 歐股先跌後回升，法股高收0.65%，英、德股分別漲0.32%及0.56%。

￭ 美國國務卿蓬佩奧：經歷數十年不公平貿易，美國如今希望與中國「公平競爭」。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9219元，較上周五紐約尾盤漲146點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26809點，較恒指收市低水85點。

￭ ADR港股比例指數報27000點，較港收市高107點。

￭ 小米(01810)周一於公開市場回購1102.94萬股B類股，均價約9.05元，涉及9980.72萬元。

￭ 均安(01559)按每股0.485元配售2.2億股新股，集資淨額1.05億元。

￭ 金衛醫療(00801)預計年度經營虧損按年大增逾80%。