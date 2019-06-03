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今日 01:27 國際財經 中國財經

諾基亞指5G合約已超越華為

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芬蘭電訊設備供應商諾基亞董事Federico Guillen表示，已經接獲42份5G相關設備的供貨合約，令到該公司的5G訂單數量已經超越同業中國華為。

根據公開資料，華為共取得40份5G合約，瑞典愛立信則獲取19份合約。

Guillen指出，近數周有不少客戶對諾基亞的5G產品感到興趣，帶動訂單數量上升，部分合約來自歐洲電訊集團。

諾基亞披露，3月底以來取得12份5G合約；另外22份5G合約來自大型電訊商，包括T-Mobile、Telia和軟銀等。

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