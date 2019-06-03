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今日 19:57 中國財經

愛立信:已為內地5G部署做好準備

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新華社稍早時引述工信部表示，近期將發放5G商用牌照。

愛立信就此回應內地《第一財經》記者稱，發放5G牌照有利於促進中國5G市場的積極發展。早日探索5G應用的發展方向和商業模式，可以為5G商用提供有力保障，同時也為5G大規模健康發展打下良好基礎。

愛立信又提到，該公司植根中國，堅持為中國市場帶來創新技術和優質服務。始終與三大運營商保持友好的合作關係，並攜手眾多行業夥伴一起推動中國的5G發展。愛立信的服務和交付團隊也已為內地5G部署做好準備。

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