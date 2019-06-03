港股直擊 中國財經

恒指高開8點，早段反覆升67點，見26968點，但之後掉頭回落，曾挫165點，低見26735點，創1月17日以來新低，午後大市跌勢放緩，最終恒指收報26893，跌7點或0.03%。

北水淨流入6.73億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

新華社報道，5G商用牌照將於短期內發放，中資電訊商及5G概念股抽升，中移動(00941)有1.48億元淨買；中興(00763)有4437萬元淨買；鐵塔(00788)有1183萬元淨買。

北水流入重磅內銀股，工行(01398)有3.36億元淨入；建行(00939)有1.38億元淨買。另外，太保(02601)有1668萬元淨買。相反，平保(02318)有2.83億元淨沽；新華保險(01336)有7261萬元淨走。

其他藍籌股方面，騰訊(00700)有5041萬元北水淨買；中石油(00857)有9458萬元淨走；萬洲(00288)有3788萬元淨出；

其他淨流入較高股份有：招金(01818)有2732萬元淨入；華能(00902)有293萬元淨入；恒大(03333)有3924萬元淨入。

另外，融創(01918)全日有901萬元淨出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、工行、平保、融創、中移動、建行、華能、萬洲、太保及新華保險。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、融創、中石油、騰訊、鐵塔、平保、建行、華能、招金及恒大。