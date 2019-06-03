中國財經

台灣股市靠穩，加權指數收報10500點，微升1點或0.02%。

台股今早低開16點，隨後跌幅不斷收窄，高見10511點，連續第3日上升。其中，電器股漲1.36%，水泥股亦升0.96%。

分析人士表示，台股今日先跌後回穩，主要是早段跟隨美股三大指數上周五挫逾1%，因美國總統特朗普突然宣布向鄰國墨西哥加徵關稅，加上中美貿易前景不明朗，市場重燃對美國經濟陷入衰退的憂慮。

不過，在台積電否認遭美國商務部派代表調查出貨予華為是否牴觸美國法規一事後，大市止跌回穩。台積電今日收漲1.06%。