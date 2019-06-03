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今日 13:01 中國財經

國開行:人民幣國際化須構建回流機制

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國家開發銀行表示，因貿易項下的計價和結算貨幣存在上限瓶頸限制，人民幣國際化需要構建回流機制，建立回流通道實現金融市場融合才能打破瓶頸，建議試點「附加發行」，形成外資持債有序推進的穩健模式。

國開行資金局相關負責人撰文稱，貿易項下的計價和結算貨幣對人民幣進一步國際化貢獻有限。一是全球外滙僅5%左右的使用同國際貿易和直接投資有關，絕大多數用於金融投資；二是由於人民幣單邊升值不再，貿易項下人民幣計價和結算的表現實際上有所回落。

此外，全球私人部門使用以美元為代表的霸權貨幣結算，形成貨幣使用的外部性，不斷增強美元貨幣國際化地位。人民幣作為大國經濟貨幣的興起，很難在短時間打破這種「貨幣慣性」。

文章認為，從國際金融理論上說，一國貨幣的國際化程度，是市場選擇的結果；該國必須打通貨幣的跨境流動渠道，才能有效支撐甚至推動貨幣國際化。如果人民幣「走出去」卻不能隨時「流回來」，即在「一帶一路」倡議下若只看重向外融資，忽略了投資回到在岸市場的話，不但對貨幣國際化的推動作用非常有限，而且也會令「走出去」愈來愈難。

因此，必須為流出去的人民幣提供一個比較安全、又有一定盈利的棲息地，並形成一種流動性管理機制，貿易或融資項下的人民幣才會受到更廣泛的接納和歡迎。

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