上證指數高開3點後偏軟。
上證指數開市報2901點，升3點或0.11%；現報2893點，跌4點或0.17%。
深成指開市報8953點，升30點或0.34%；現報8925點，升2點或0.03%。
滬深300指數開市報3640點，升10點或0.3%；現報3632點，升3點或0.09%。
創業板指數開市報1489點，升5點或0.39%；現報1483點，跌不足1點或0.03%。
各板塊普遍走低，石油股挫逾2%；煤炭、有色金屬、化工、房地產、鋼鐵、電力股偏軟；半新股、水泥、金融股則靠穩。
今日 09:37 中國財經
上證指數高開3點後偏軟。
上證指數開市報2901點，升3點或0.11%；現報2893點，跌4點或0.17%。
深成指開市報8953點，升30點或0.34%；現報8925點，升2點或0.03%。
滬深300指數開市報3640點，升10點或0.3%；現報3632點，升3點或0.09%。
創業板指數開市報1489點，升5點或0.39%；現報1483點，跌不足1點或0.03%。
各板塊普遍走低，石油股挫逾2%；煤炭、有色金屬、化工、房地產、鋼鐵、電力股偏軟；半新股、水泥、金融股則靠穩。
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