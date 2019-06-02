中國財經 即巿股評

海通證券發表報告，從6月10日起，美國將對從墨西哥進口的商品徵收5%的關稅，直到非法移民問題得到解決為止，特朗普的新關稅政策使得美股再度急跌。報告分析了墨西哥作為美國的傳統盟友，特朗普突然發難對中國有何影響？

報告指，在經濟學中，有一個非常經典的懦夫博弈模型，規則是兩名車手驅車開向對方，最先讓開的一方會被恥笑為「膽小鬼」，而另一方則會勝出。但如果兩個人都拒絕刹車，最終兩車相撞，會導致兩敗俱傷。而特朗普的很多行為，都有懦夫博弈的特色，他的談判方式是極限施壓，逼迫對手在不利的位置趕緊簽署協定。

不過海通證券指，同樣是貿易摩擦，中國與美國相比，美國的優勢並不明顯。中國對美國的依賴也不大。去年對美國出口僅伺中國GDP的4%，2019年對美出口佔中國GDP的比重或將降至3.3%，影響也越來越有限。而在5月份中美貿易摩擦爆發以來，美國標普500指數的跌幅為6.6%，而中國上證指數的跌幅為5.8%。目前上證指數的市盈率為13倍，而美國標普500指數的市盈率為20倍，這意味着當前中國股市的估值更低，其實風險相對而言並不大。

此外，5月美國製造業PMI指數創下9年新低，亞特蘭大聯儲的GDPNOW模型預測2季度美國GDP增速將降至1.2%，美國10年期國債息率降至2.14%的21個月新低，期貨市場預計美國年內將有兩次降息，種種跡象表明美國經濟在大幅減速。在面臨競選連任的壓力下，美國經濟的下行將會給特朗普帶來巨大的挑戰，制約其進一步擴大對外貿易摩擦的能力。

那邊廂，中國企業得益於大規模減稅降費，另外而在剔除假日效應之後，今年以來的消費增速穩中有升，這其實歸功於減稅降費，增加了居民消費從而有望企穩經濟。

美國的單方面禁運會放慢華為的發展節奏，但並不構成致命的打擊。但是從長期看，貿易摩擦會激發中國創新發展的動力，相信經過華為的禁運事件之後，大家會給國內的軟件、硬件商更多的機會。

至於特朗普提出的美國優先，是用關稅大棒來解決矛盾，其實是在走向封閉。而中國提出來的建設人類命運共同體，建設一帶一路，其實是走向開放，和全世界一起發展。因此，雖然貿易摩擦給中國帶來了短期陣痛，但只要中國堅持開放，減稅降費，不走舉債老路，發展資本市場，激勵企業創新發展，那麼中國的未來就會充滿希望。