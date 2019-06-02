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今日 15:08 中國財經

馬鋼母企股權重組 收歸中國寶武旗下

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馬鋼A股(600808.SH)發通告，大股東馬鋼集團實施股權重組，馬鋼集團原股東由安徽省國資委全資持有，安徽省國資委現股權降至49%，餘下51%由中國寶武取得，交易完成後，中國寶武從而間接控制馬鋼集團所持馬鋼股份45.54%。

通告續指，中國寶武為國務院國資委全資持有，而馬鋼股份實際控制人將由安徽省國資委變更為國務院國資委。

該集團表示，本次權益變動有利於促進鋼鐵及相關產業聚集發展，實現馬鋼集團更高質量發展，提升安徽省國有經濟質量，助推安徽省產業結構轉型升級，促進地方經濟社會發展。

下載港交所通告原文

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