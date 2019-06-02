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今日 13:03 中國財經 國際財經

內地立案查聯邦快遞 商務部:別過度解讀

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美國聯邦快遞被指將寄往中國華為的包裹轉運至美國的事件，內地當局決定立案調查，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在國務院新聞發布會上回應稱，這無可厚非，沒必要過度解讀。

王受文表示，美國聯邦快遞在中國要進行合法經營，如果違反中國法律，就需要按照中國法律進行調查，這無可厚非，沒必要過度解讀。

根據央視及新華社等內地官方媒體報道稱，美國聯邦快遞在內地發生未按名址投遞快件行為，嚴重損害用戶合法權益，已違反中國快遞業有關法規。國家有關部門決定立案調查。

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