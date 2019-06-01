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美商界擬採法律行動 挑戰華府向墨加徵關稅

美國商會高層稱考慮以法律手段，應對總統特朗普威脅對墨西哥加徵關稅。消息稱，商界廣泛討論起訴華府。另外，財長努欽及貿易代表萊特希澤據報反對向墨國加徵關稅。

巴克萊料聯儲局9月須減息半厘刺激經濟



巴克萊經濟師認為，聯儲局或須在9月議息後減息0.5厘，以應對經濟逆轉及貿易爭拗升溫，今年合共須減息0.75厘。此外，摩通預料局方今年內將減息兩次，紐約聯儲總裁威廉斯稱，若經濟受威脅便須進取地減息。不過，明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡里相信，現時並非討論減息的合適時機。

人民日報連續9日 論美國必將失敗



官媒《人民日報》自5月23日至31日，連續刊發署名評論文章，指美國在貿易爭端中「必將失敗」。

美衰退憂慮重燃 道指收市挫354點



美國總統特朗普宣布將向墨西哥加徵關稅，市場重燃對美國經濟陷衰退的憂慮，美債10年期孳息跌至近兩年低位，道指收市挫354點或1.41%；標指跌1.32%；納指下滑1.51%，與標指同告收於200天移動平均線下方。金融股高盛下滑2.60%，波音挫2.36%，Facebook挫逾3%，亞馬遜跌超過2%，蘋果回落1.81%。

外圍焦點簡訊

￭ 反映美國通脹的核心PCE指數4月按年升1.6%，高於3月的1.5%；期內消費開支升0.3%，高於預期，但遠低過3月數字。密歇根大學5月消費信心指數終值為100，低於初值102.4。

￭ 美債10年期孳息曾低見2.124厘，大跌逾9個基點，與3個月孳息曲線倒掛擴至約23個基點，意味經濟可能在一兩年內陷衰退。

￭ 美滙指數跌0.38%，報97.77，美元兌歐羅回吐0.33%。

￭ 紐約期金收市漲1.5%，每盎斯報1311.1美元，為逾七周最高。

￭ 貿易憂慮加上美國原油庫存降幅比預期少，紐約期油收市插5.5%，布蘭特期油跌3.6%。

￭ 英國股市收跌0.78%；德股倒退1.47%；法股跌0.79%，汽車股表現弱。

￭ 人民銀行前行長周小川：「7算」不見得要作為滙率底線，也不必過分關注所謂整數位。

￭ 中國早前公布的報復措施生效，周六凌晨零時起，向總值600億美元美國入口貨加徵5%至25%關稅。

￭ 商務部副部長王受文接受央視訪問稱，中美經貿摩擦升級的負面影響總體可控。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9365元，較周四紐約尾盤跌74點子。

本港再發現非洲豬瘟 將銷毀4700活豬



上水屠房周五早上有一隻來自廣東梅州的豬隻死亡，被驗出帶有非洲豬瘟病毒。屠房晚上起暫停運作，所有4700隻豬須全部銷毀。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26720點，較昨日恒指收市低水181點。

￭ ADR港股比例指數報26918，較港高16點。

￭ 海通恆信(01905)下周一掛牌，交易資料顯示，暗盤收報1.87元，較招股價跌0.53%。

￭ 銀基(00886)發盈警料全年錄虧損。

￭ 高鑫(06808)擴大與阿里巴巴業務合作，向附屬悉數轉讓「海南盒馬」股權。