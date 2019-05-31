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評級機構惠譽認為，中美貿易爭端造成的混亂，有機會強化三星電子在結構性走弱的智能手機市場中的地位。被谷歌斷供安卓作業系統，可能嚴重影響華為中國以外市場的智能手機銷售，這可能有助於三星提高其市場份額。

惠譽預計，因發達市場飽和及更換周期延長導致需求疲軟，今年智能手機生產商將繼續面臨挑戰。國際數據公司International Data Corporation)的數據顯示，今年第一季度智能手機出貨量按年下降6.6%。第一季度智能手機廠商共出貨3.11億部，已是連續第六個季度出現下滑。華為是唯一實現出貨量增長的主要智能手機生產商，且增速高達50%。華為智能手機出貨量所佔市場份額，已從去年第一季度的12%，升至今年第一季度的19%，與三星23%的市場份額的差距進一步縮小。

惠譽認為，美國公司被限制向華為提供智能手機業務所需的硬件、軟件和元件，這可能會遏制華為的發展勢頭，掀起智能手機行業的動盪。蘋果公司可能是中美貿易戰的另一個犧牲品，其在中國市場的份額可能會加速流失，有利於中國本土其他智能手機品牌。

此外，華為是三星在5G折疊屏手機等新一代智能手機領域的最大競爭對手。美國和華為之間的貿易問題可能令三星有機會在這些市場佔得先機，但實際情況如何將取決於美國制裁華為的持續時間。