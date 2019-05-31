訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:27 中國財經

滬指全周升1.6%止五連跌 本月挫5.8%

放大圖片

A股在5月最後一個交易日走低，上證指數收跌7點，連續兩日偏軟，失守2900點關口。兩市成交合計縮減至4375億元(人民幣．下同)。

總結本周，滬指累計升1.6%，終止連續5周的跌勢。本月滬指跌5.84%，連跌兩個月，累挫192點或6.21%。

上證指數今早輕微低開1點，早段止跌回升，一度升17點或0.59%，高見2922點後，升幅逐漸收窄，午後倒跌，全日收市報2898點，跌7點或0.24%，最多跌10點或0.35%，低見2895點，成交1912.8億元。

深成指亦先升後跌，收市報8922點，跌20點或0.23%，最低見8892點，跌51點或0.57%；高見9016點，升72點或0.81%，成交2461.88億元。

深成指5月累跌7.77%，連跌兩個月，累插9.93%。

滬深300指數報3629點，跌11點或0.31%；創業板指數報1483點，跌1點或0.11%。

各板塊個別發展，煤炭股挫逾1%；化工、金融、水泥、石油股偏軟；半新股則漲逾5%；有色金屬、電力、房地產、鋼鐵股靠穩。

國家統計局公布，5月份，中國製造業採購經理指數(PMI)降至49.4，比上月回落0.7個百分點，遜於市場預期的49.9。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。