中國財經

A股在5月最後一個交易日走低，上證指數收跌7點，連續兩日偏軟，失守2900點關口。兩市成交合計縮減至4375億元(人民幣．下同)。

總結本周，滬指累計升1.6%，終止連續5周的跌勢。本月滬指跌5.84%，連跌兩個月，累挫192點或6.21%。

上證指數今早輕微低開1點，早段止跌回升，一度升17點或0.59%，高見2922點後，升幅逐漸收窄，午後倒跌，全日收市報2898點，跌7點或0.24%，最多跌10點或0.35%，低見2895點，成交1912.8億元。

深成指亦先升後跌，收市報8922點，跌20點或0.23%，最低見8892點，跌51點或0.57%；高見9016點，升72點或0.81%，成交2461.88億元。

深成指5月累跌7.77%，連跌兩個月，累插9.93%。

滬深300指數報3629點，跌11點或0.31%；創業板指數報1483點，跌1點或0.11%。

各板塊個別發展，煤炭股挫逾1%；化工、金融、水泥、石油股偏軟；半新股則漲逾5%；有色金屬、電力、房地產、鋼鐵股靠穩。

國家統計局公布，5月份，中國製造業採購經理指數(PMI)降至49.4，比上月回落0.7個百分點，遜於市場預期的49.9。