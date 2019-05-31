中國財經

台灣股市高收，加權指數收報10498點，升115點或1.11%。

台股今早輕微高開3點，其後升幅不斷擴大，最高見10515點，連續兩日上升。其中，機電股漲1.57%，金融股升0.93%。

分析師指出，台股今日走高，主要是跟隨亞太區其他股市的漲勢，因美國總統特朗普表示，美國在與中國的貿易談判中表現良好，北京希望與華盛頓達成協議，其言論紓緩外界對貿易戰憂慮，推動台股造好。

不過，油價重挫，加上英國「硬脫歐」風險升溫，美國將貿易戰戰線擴至墨西哥，投資者對環球貿易衝突續存戒心，抑制大市升勢。