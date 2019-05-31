A股早段回穩，上證指數升2點，深成指升26點。
上證指數現報2908點，升2點或0.1%，最高見2922點，升17點或0.59%，成交903.33億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8969點，升26點或0.29%，高見9016點，升72點或0.81%，成交1197.18億元。
滬深300指數報3650點，升8點或0.25%；創業板指數報1489點，升4點或0.3%。
各板塊個別發展，半新股漲逾5%；有色金屬股漲逾1%；電力、石油、房地產、鋼鐵、金融股靠穩；煤炭、化工、水泥股則偏軟。
今日 10:50 中國財經
A股早段回穩，上證指數升2點，深成指升26點。
上證指數現報2908點，升2點或0.1%，最高見2922點，升17點或0.59%，成交903.33億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8969點，升26點或0.29%，高見9016點，升72點或0.81%，成交1197.18億元。
滬深300指數報3650點，升8點或0.25%；創業板指數報1489點，升4點或0.3%。
各板塊個別發展，半新股漲逾5%；有色金屬股漲逾1%；電力、石油、房地產、鋼鐵、金融股靠穩；煤炭、化工、水泥股則偏軟。
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