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阿里巴巴正在印度視頻市場上加倍下注，宣布將向社交視頻應用程式Vmate注資1億美元(7.8億港元)。

Vmate是2016年推出的一款視頻流媒體和分享應用程式，隸屬於阿里巴巴旗下的UC瀏覽器。Vmate其後增加了視頻下載和三維面部表情等功能，以擴大其使用範圍。目前在全球積累3000萬用戶，並將利用今次的資金擴大在印度的業務規模。

阿里巴巴是印度電子商務和食品科技市場最大的全球投資者之一。UC瀏覽器也將印度視為其最大的市場之一，近年更試圖通過加入新聞和視頻，成為印度的超級應用程式。