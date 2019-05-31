中國財經

中國5月非製造業PMI符預期，國家統計局公布，5月份，中國非製造業商務活動指數為54.3，與上月持平，表明非製造業總體延續平穩較快的發展勢頭。

分行業看，服務業商務活動指數升至53.5，比上月升0.2個百分點，服務業繼續保持較快增長態勢。從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業等行業商務活動指數位於60以上的高位景氣區間。

批發業、資本市場服務、保險業等行業商務活動指數低於臨界點，行業景氣度有所回落。建築業商務活動指數降至58.6，比上月回落1.5個百分點，但仍位於較高景氣區間。

新訂單指數降至50.3，比上月回落0.5個百分點，位於臨界點之上，表明非製造業市場需求增速有所放緩。分行業看，服務業新訂單指數降至50，比上月回落0.2個百分點；建築業新訂單指數降至52.1，比上月回落2.5個百分點。

業務活動預期指數降至60.2，比上月回落0.1個百分點。分行業看，服務業業務活動預期指數降至59.5，比上月回落0.5個百分點；建築業業務活動預期指數升至64.1，比上月上升2.2個百分點。

5月份，綜合PMI產出指數為53.3，比上月微落0.1個百分點，表明中國企業生產經營活動總體保持平穩發展態勢。