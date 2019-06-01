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中美貿易戰進一步升級，最新出爐的關鍵字是「稀土」(rare earths)，由中國國家主席習近平早前到江西考察稀土企業，到近日兩國官方都就稀土發聲，究竟「稀土牌」如何打下去，先要分析內地稀土業在全球供應鏈的重要性。

稀土是17種化學元素的合稱，屬現代科技工業中不可或缺的材料，廣泛應用於新能源技術、煉油、航空、軍事科技、智能手機、電腦、電動車、光纖電纜、導彈等領域，故此被譽作現代工業的「維他命」。

雖然以「稀」為名，但在地殼中儲藏量其實相當豐富，只是開採濃度不如其他礦石，加上生產過程會嚴重污染環境，並非太多國家願意開採。

中國目前不但擁有全球36%的稀土儲量，生產和出口稀土金屬佔全球約七成，另加工處理近九成的稀土氧化物，足見在稀土市場舉足輕重。由於美國使用的稀土有80%來自中國，華府一邊藉禁令切斷華為供應鏈，同時又想利用以中國進口稀土為原料的科技產品打壓中國，遂引起內地官媒高調反擊暗示要限制稀土出口。

然而，過去全球稀土生產量不是中國獨佔鰲頭。上世紀六十年代中期，彩色電視需求「大爆炸」，美國當時曾經生產稀土，與中國產量並駕齊驅。八十年代後期至九十年代初，中國開始積極開採並低價傾銷，美國礦場無利可圖才被迫陸續關閉。2010年，中國因釣魚台列島主權爭議，對日本實施配額及出口限制，引發稀土價急漲，導致各方積極尋找其他供應來源；附【圖】所見，此後稀土供應國漸多，除了美國恢復部分生產外，澳洲的產量更幾乎每年遞增。

換句話說，各國並非不能夠生產稀土，只是考慮到開採污染環境，寧願購買中國的廉價稀土而造成「依賴」。當供應短缺，價格勁升便會有誘因自行生產。事實上，美國佔全球稀土儲量約15%，單是最大稀土礦場Mountain Pass重開，預計可滿足全世界280年的商業需要；加上得州稀土處理廠藍線(Blue Line)與澳洲稀土商萊納斯(Lynas)擬合作在得州成立稀土分離工廠，或可抵消中國的反制。

至於稀土應用層面，美國據報仍大量進口煉油廠使用的稀土催化劑，惟對工業金屬原料的稀土接近沒有需求，去年採購的稀土金屬僅佔中國出口量約3.8%，低於日本、印度、意大利與西班牙。這反映製造業多數已遷離美國，加上中國稀土產品主要屬下游，限制出口至美國反而削弱中國在全球科技業供應鏈的地位，從美國總統特朗普的角度是正中下懷。

總括而言，中國若對稀土實施監管、加稅、出口許可或禁運，未必會使美國受到嚴重傷害。

值得留意的是，近日「稀土牌」助長了相關概念股炒風，假如投資者一廂情願以為稀土股能在貿易戰中受惠，不單缺乏基礎，甚至很大機會損手收場。

信報投資研究部

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