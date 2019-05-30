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華為西班牙公司CEO金詠表示，華為繼續參與西班牙5G網絡建設，不會受到美國禁令的影響，並指封殺不會削弱華為在5G領域的競爭力和影響力。

外電報道，金詠稱，華為將繼續為西班牙的電訊營運商提供服務，幫助和支持他們的5G計劃，同時營造好服務生態，邀請和激發更多西班牙中小企業在5G的應用及相關服務上做出貢獻。

據了解，華為在西班牙已與多家電訊營運商簽署5G部署協議。從去年開始，華為還與沃達豐(Vodafone)合作，在馬德里、巴塞羅那等6座城市展開5G預商用部署，預計今年夏天投入使用。