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今日 16:37 中國財經

IEEE禁華為 富瑞:全球5G推出時間或延遲

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美資投行富瑞(Jefferies)認為，華為遭到電機電子工程師學會(IEEE)打壓，最終可能導致全球5G延遲推出，並涉及更高的成本。

富瑞發表報告指出，IEEE禁止華為員工參與旗下期刊的審閱及編輯過程，將阻礙華為獲取電訊及計算技術的最新發展，可能導致國際標準組織3GPP瓦解，令全球沒有統一的5G標準，最終致5G標準延遲推出並涉及更高的成本。

該行稱，美國對華為實施出口禁令，目的是阻止華為購買前沿技術的部件建設5G，以及將華為與任何領先研發來源阻隔，以削弱其技術進步能力。雖然目前美國只針對華為，但相信美國很可能會將限制擴大至其他中國科技企業。美國企業亦不大可能繼續參與3GPP的5G發展工作。因此，5G標準最後版本─R16版本於明年3月推出的可能性變得渺茫，可能使全球5G的推出嚴重推遲、中國開發其本身的5G SA獨立組網方案、因規模較小及標準分散導致更高的成本。

富瑞表示，即使中美最終能達貿易協議，但上述情況能否逆轉仍存在着懷疑，認為最好的情況是華為可能買到非前沿技術的美國產品。

世界最大專業技術組織之一、擁有42萬會員的IEEE早前發表聲明指，因遵守美國政府的規定，對華為旗下企業及員工參與某些活動實施限制，而這些活動通常不向公眾開放，包括參與旗下刊物的審閱及編輯過程。但受聘於華為的員工仍可繼續以個人會員、公司會員參與，並擁有投票權等權利，參加IEEE標準發展會議、為制定標準提交新建議等。

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