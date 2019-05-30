中國財經

近期國內豬肉和蔬菜水果價格的上漲，中國商務部新聞發言人高峰表示，未來豬肉價格將保持平穩，蔬菜水果價格將隨着上市量增加，總體呈現回落的態勢。

高峰指出，前段時期國內豬肉價格上漲主要由於非洲豬瘟疫情的影響，水果蔬菜上漲由於供給減少和天氣因素，下一步來看，豬肉價格將保持平穩，蔬菜水果價格將會隨着上市量的不斷增加，總體呈現回落的態勢。

他表示，當前情況下，保持中國經濟穩定就是對世界經濟的最大貢獻。中國宏觀經濟政策仍有較大空間，政策工具很多，有信心有能力應對困難和挑戰。