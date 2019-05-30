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今日 14:10 中國財經

台股收升0.79% 止兩連跌

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台灣股市高收，加權指數收報10382點，升81點或0.79%。

台股今早高開5點，其後升幅不斷擴大，最高見10384點，終止連續兩日下跌。其中，泥窯股漲1.13%，機電股漲1.01%。

分析師指出，台股今日高開高走，未有跟隨環球股市的跌勢，主要由於科技電子類股造好，蘋果概念股領漲大市，惟市場憂慮中美貿易戰幾乎沒有迅速獲得解決的跡象，甚至可能進一步惡化，同時亦擔心全球經濟增速放緩，抑制大市升勢。

個股方面，重磅股聯發科漲5.7%，鴻海漲1.66%，台積電亦升0.65%。

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