中國財經

全國政協經濟委員會副主任劉世錦指出，中國經濟正逐步轉入中速增長。

劉世錦在北京出席一個論壇時指出，過去9年，中國經濟大部分時間是回調態勢，逐步由高速增長轉入中速增長，預計今明兩年保持6%的增速，但今後可能會轉到6%、5%的增速，進入中速而又高質量發展的平台。

另外，劉世錦提出，要積極推動綠色金融產品創新。他稱，中國在綠色金融方面，在全球範圍之內走在前面，下一步潛力很大，綠色信貸、綠色債券、綠色基金、碳金融等等這些方面，可以有更多的探索，以適應綠色經濟體系形成和發展需要。