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今日 10:19 中國財經

陳吉寧:加快金融科技發展 促進深度融合

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北京市市長陳吉寧提出，促進科技與金融深度融合，加快金融的科技發展。

陳吉寧在一個論壇年會上表示，促進科技與金融深度融合，是首都金融業發展最突出的優勢，北京依託作為全國科技創新中心的定位，充分運用科技人才的資源優勢和AI等先進技術。

陳吉寧續稱，中國AI的人才大概有6.6萬至6.7萬，其中將近4萬在北京，AI的企業全球100強，中國有6家，其中5家是在北京。他稱，希望利用北京的科技人才優勢，加快金融的科技發展，大力推進中關村國家科技創新金融中心建設，打造國家級的金融科技示範區。

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